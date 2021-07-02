Эксперт подсчитал вероятность природного происхождения коронавируса

Биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин подсчитал вероятность природного происхождения коронавируса в беседе с изданием «Известия».

«Я для себя поставил нижнюю оценку вероятности для природного происхождения коронавируса без участия каких-либо лабораторий в 99,9 процентов», — заявил эксперт. Свою точку зрения он объяснил тем фактом, что для заражения человека новым вирусом должен произойти небезопасный контакт либо между человеком и животным, либо между человеком и пробиркой.

Известных лабораторных утечек за всю историю случилось всего несколько десятков, отметил специалист. При этом он допустил, что это число можно округлить до 100. «Это верхняя оценка числа небезопасных контактов между ученым и пробиркой», — пояснил он.

В то же время Панчин задался вопросом, сколько бывает небезопасных контактов с животным, которые приводили к заражению человека. Для примера он взял статистику по вирусу бешенства, который передается при взаимодействии с больным животным. По его данным, за последние полвека в Китае таких случаев было 120 тысяч.

В результате получается, что вероятность природного происхождения вируса как минимум в одну тысячу раз больше, утверждает ученый. Он обратил внимание, что в расчетах заведомо переоценена вероятность лабораторной утечки. При этом в природе гораздо больше вирусов, которые потенциально могут заразить человека, а в расчетах был рассмотрен только один.

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко отказался ставить точку в вопросе происхождения коронавирусной инфекции. На данный момент говорить о том, что вирус имеет искусственное происхождение, нельзя, отметил он.