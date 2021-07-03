Ивангай извинился перед Дудем за «глупые слова» в интервью

Певец и блогер Иван Рудской, известный под псевдонимом Ивангай, извинился перед журналистом Юрием Дудем и своей бывшей девушкой, исполнительницей и видеоблогершей Марьяной Ро. Он посвятил им несколько Instagram-сторис.

Ивангай попросил прощения у экс-возлюбленной, пожелав ей всего самого лучшего и назвав «крутой девчонкой». Он пожалел, что наговорил ей грубостей при расставании.

Рудской также извинился перед Дудем за оскорбления в его адрес и «глупые слова» в своем интервью. «У тебя теперь могут быть проблемы», — написал он.

5 апреля Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. Официальные психолингвистические экспертизы подтвердили факты пропаганды в интервью с Ивангаем и Моргенштерном.

Ранее Рудской также обвинил Дудя в трусости и цензуре. По его словам, журналист вырезал из интервью фрагмент, где Ивангай сообщил о том, что его родственники страдали от голодомора и репрессий НКВД в советское время. Дудь объяснил, что в ролике важно «не измучить зрителя». Он отметил, что если что-то гостем «высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и слушать», то нормально вырезать такие фрагменты при монтаже. Журналист также опубликовал полную версию интервью без монтажа.