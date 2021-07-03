В Минобороны Украины отреагировали на идею марша курсанток на каблуках

Министр обороны Украины Андрей Таран встретился с курсантками, которые должны были маршировать на военном параде на каблуках, и отреагировал на эту идею предложением закупить для девушек экспериментальные модели обуви. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

После первой репетиции марша стало понятно, что военнослужащим неудобно ходить в обуви с каблуком, несмотря на то, что каблуки — элемент парадной формы, которая надевается по случаю Парада. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак отметил, что женщины-военные почти полным составом приняли решение идти в парадной форме, на что Таран предложил рассмотреть использование полевого варианта формы, элементом которой является «берцы».

«Выслушав предложения курсанток, активно участвовавших в беседе, министр обороны Украины дал поручение профильному заместителю рассмотреть возможность закупки необходимого количества образцов экспериментальных моделей обуви специально для юбилейного Парада. Новая, усовершенствованная обувь должна быть лучше, эргономичнее и изготовлена в кратчайшие сроки, отметил министр. В случае положительного опыта использования этой партии будет проработан вопрос закупки такой модели для всего личного состава военнослужащих-женщин», — сообщили в министерстве.

Таран также заметил, что некоторые политические силы превратили эту идею в «самопиар» и «банальное политиканство», когда как она должна была указать обществу на актуальные проблемы.

Ранее стало известно, что курсантки Военного института Киевского национального университета (ВИКНУ) имени Тараса Шевченко на праздновании Дня независимости Украины будут маршировать на каблуках. Новость вызвала недоумение у украинских граждан. Пользователи начали писать гневные комментарии к публикации, в которых сравнили марш с «показом мод» и напомнили про существование берцев для женщин и мужчин. Впоследствии комментарии к посту на Facebook закрыли.

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