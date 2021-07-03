Россия
 
Последние новости
Терпящее бедствие украинское судно отказалось от помощи России
Минздрав оценил уровень защиты вакцины от заражения коронавирусом
Лидер сборной Украины высказался о грядущем матче 1/4 финала Евро с Англией
В России зафиксирована максимальная смертность от коронавируса за сутки
На бывшего замглавы ФСИН завели еще одно уголовное дело
Украина раскрыла стоимость «уничтожителя» российского Крымского моста
В Москве устроили охоту на уток и утят 
В горах Кабардино-Балкарии автомобиль сорвался с подъемника
Заслуженный футбольный тренер СССР высказался о Черчесове
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 439 человек. Общее количество инфицированных достигло 5 585 799. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в субботу, 3 июля.

Больше всего новых заразившихся — 7446 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также стали Московская область (2596 случаев) и Санкт-Петербург (1733 случая). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Магаданской области (20), Ненецком автономном округе (12) и Чукотском автономном округе (7).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 697 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 137 262 человека с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 17 899. Всего выздоровели 5 053 417 человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вирусолог оценил решение рассматривать случаи ОРВИ как заражения COVID-19
В России четвертый день подряд зафиксировали рекорд смертей из-за COVID-19
В России второй день подряд выявили более 23 тысяч новых случаев коронавируса