Самолет внепланово приземлился в Москве из-за инсульта у стюарда

Трансконтинентальный лайнер Singapore Airlines внепланово приземлился в московском аэропорту Домодедово из-за инсульта у бортпроводника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что Airbus A-350 выполнял рейс из Копенгагена в Сингапур. Лайнер должен был пролететь воздушное пространство России транзитом. Однако командир судна сообщил диспетчерам о плохом самочувствии у одного из членов экипажа и те предложили ему изменить курс и посадить самолет в Москве.

В результате лайнер приземлился в Домодедово, где стюарда уже ждала бригада реаниматологов. Врачи диагностировали у него инсульт и госпитализировали.

Ранее, в июне, сообщалось, что пассажирский самолет не смог приземлиться с первого раза в Крыму из-за бродячих собак. Воздушное судно Airbus 320, следовавшее из Москвы, ушло на второй круг. После того, как специалисты аэродромных служб прогнали животных, лайнер благополучно приземлился. На борту находились 166 пассажиров и 6 членов экипажа.