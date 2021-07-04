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Крупнейший поставщик резиновых перчаток попросил разрешить работать в локдаун

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Фото: Густаво Вальенте / РИА Новости

Производители резиновых перчаток в Малайзии попросили у правительства разрешения работать в локдаун. Об этом сообщает РБК.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, власти Малайзии ввели новые ограничения в штате Селангор, где производится 58 процентов резиновых перчаток в стране.

Ассоциация производителей резиновых перчаток обратилась к чиновникам с просьбой дать возможность предприятиям продолжить работу в условиях ужесточения антикоронавирусных мер. «В сфере здравоохранения по всему миру возникли опасения, когда наш министр объявил о возможном закрытии производства перчаток, поскольку медицинские перчатки отчаянно нужны для защиты сотрудников больниц», — заявил глава ассоциации.

Объединение предприятий экспортирует перчатки в 195 стран мира и обеспечивает 67 процентов мирового потребления.

Штат Сингалор сильнее всего пострадал от пандемии COVID-19. На его долю пришлось более 253 тысяч заболевших. Всего в Малайзии было выявлено более 778 тысяч случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-вирусолог Георгий Викулов допустил скорое введение нового локдауна на территории России. По его словам, ужесточение мер произойдет, если ситуация с COVID-19 не улучшится до середины июля.

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