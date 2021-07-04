Врач раскрыл способ справиться с головной болью без таблеток

Врач-терапевт Михаил Когтев раскрыл способы справиться с головной болью без таблеток. Он также назвал состояния, при которых требуется обратиться к медикам, передает РИА Новости.

Специалист отметил, что все боли можно разделить на два типа, первичные, которые появляются сами по себе, и вторичные, являющиеся следствием тех или иных заболеваний. Он подчеркнул, что самостоятельно справиться и обойтись без препаратов получится только при первом варианте.

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Когтев отметил, что чаще всего проявляется «головная боль напряжения», ее провоцируют стрессы, переживания, тревожные расстройства, поскольку кора мозга работает слишком интенсивно и возникает мышечное напряжение.

«Будут полезны медитация, йога, различные дыхательные практики — все, что отвлекает внимание человека от его проблем и внутренних конфликтов», — посоветовал врач. Он добавил, что с мигренями без помощи медиков не справиться, также болевые ощущения могут быть следствием сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, инсульта. Если они сопровождаются тошнотой, следует обратиться к докторам.

Когтев также порекомендовал самостоятельно оценить интенсивность боли, например, по шкале от ноля до 10, где 10 — невыносимая головная боль. Он заключил, что самостоятельно можно бороться только с ощущениями до пяти баллов.

Ранее терапевт Надежда Чернышова перечислила признаки смертельно опасной головной боли. Необходимо вызывать скорую, если возникла яркая и нестерпимая боль, которой раньше не было, это может быть признаком кровоизлияния в мозг. Также обязательной причиной обращения к медикам может быть сильная головная боль, сопровождаемая температурой, тошнотой или рвотой.