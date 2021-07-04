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Трамп предрек США потерю энергетической независимости через две недели

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: POOL/ Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп предрек Соединенным Штатам потерю энергетической независимости от других стран через две недели. Об этом он заявил в ходе выступления на митинге во Флориде, его слова приводит ТАСС.

Экс-глава Белого дома подчеркнул, что при его администрации страна не зависела от поставок углеводородов из-за рубежа. «Нам не нужен был Ближний Восток, нам не нужна была Россия, нам никто не был нужен», — добавил он.

Трамп пояснил, что власти США через две недели прекращают сдачу в аренду федеральных земель для разработки газовых и нефтяных месторождений. Он выразил уверенность, что Соединенные Штаты планируют приостановить бурение и перейти на ветряные турбины, а это выгодно Китаю и Германии, которые их производят.

Мораторий на сдачу в аренду был введен администрацией действующего американского президента Джо Байдена. Такая мера принята для борьбы с изменением климата. Глава Белого дома также выразил намерение удвоить ветряную энергетику и настаивал на реализации климатического плана стоимостью два триллиона долларов.

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