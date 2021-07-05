Наследники Доренко подали в суд на коммунальщиков

Дети покойного журналиста Сергея Доренко подали в суд на коммунальную службу. Они пожаловались на состояние труб в квартире, которую получили в наследство, сообщает «Московский комсомолец».

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Во владении сына и дочери Доренко оказалась квартира в доме на Рублевском шоссе. Проблемы с трубами в жилом здании начались несколько лет назад. По словам собственницы, соседи смывают в канализацию наполнитель для кошачьего туалета, из-за чего в других квартирах начинают течь трубы. Однажды хозяева питомцев причинили ущерб на миллион рублей.

Наследница журналиста отметила, что здание было построено давно, и в нем необходимо решить много проблем. Вместе с братом она подала иск к коммунальщикам в Кунцевский районный суд. Однако дочь Доренко не будет присутствовать на заседании, решением вопроса будут заниматься профессионалы из юридической сферы.

Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая 2019 года в возрасте 59 лет. Он почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле, и не справился с управлением. По данным медиков, причиной смерти стал разрыв аорты. Церемония прощания с журналистом прошла на Троекуровском кладбище. Согласно завещанию Доренко, часть его праха захоронили, а другую развеяли на горе Митридат в городе Керчь, где он родился.