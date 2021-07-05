Московский блогер побывал в Омске и поделился впечатлениями

Московский блогер Алексей Гурешов побывал в Омске и поделился впечатлениями. Об этом пишет Омское областное телевидение.

Гурешов начал путешествие из Москвы во Владивосток на мотоцикле две недели назад. После Тюменской области он остановился в Омске и сделал красочные фотографии улиц города.

«Окраины города похожи на старые спальные районы Питера, и центры между собой похожи. Хотя, если сравнивать, то в Омске намного меньше центр, мне показалось, одна улица. Но сделано хорошо, и река Иртыш красивая рядом. Очень много кафе, прям столица кофеен какая-то, по три заведения в каждом доме», — поделился путешественник.

Он также отметил, что в городе много праворульных машин. В комментариях пользователи объяснили, что по мере приближения к Владивостоку таких автомобилей будет все больше.

В настоящий момент мотоциклист добрался до Красноярска.