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В Москве двухлетний мальчик проглотил инструмент для маникюра

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве двухлетний ребенок проглотил кусачки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мать успела заметить, что мальчик засунул в рот инструмент для маникюра и проглотил его. Женщина сразу же отвезла сына в Морозовскую больницу, по пути в медучреждение ребенок тяжело дышал и откашливался. В больнице врачи сделали рентген, он подтвердил догадки. Медики приняли решение сделать операцию, им понадобилось полчаса, чтобы извлечь опасный предмет, не повредив при этом внутренние ткани.

Как пишет канал, ребенка еще два дня наблюдали в стационаре, а затем отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в Волгограде годовалая девочка проглотила батарейку, и она находилась в ее организме пять дней. Маленькая россиянка, предположительно, достала небольшое круглое зарядное устройство из игрушки и проглотила. Несколько дней она вела себя как обычно, и родители ни о чем не подозревали, но на пятые сутки у девочки появились проблемы с дыханием и глотанием пищи.

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