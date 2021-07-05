На Украине призвали к тщательному фактчекингу заявлений Лукашенко

На Украине призвали «делать тщательный фактчекинг» заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет DW.

По словам министра, высказывания Лукашенко о контрабанде «огромного количества оружия» с Украины в Белоруссию и закрытых границах с Украиной не соответствуют действительности.

Он подчеркнул необходимость «сохранять спокойствие» и сверять слова белорусского лидера с реальным положением вещей.

Кулеба также добавил, что Украина не хочет ввязываться в конфликт, однако в случае безосновательных обвинений в ее сторону будет «жестко защищать свои позиции».

2 июля Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Причиной стало «огромное количество оружия», поступающего с Украины в Белоруссию.

Позже он рассказал о том, что в Белоруссии раскрыта сеть «спящих» террористических ячеек, которые создавались иностранными спецслужбами с целью свержения власти. По его словам, ячейки маскировались под отряды самообороны, которые должны были в назначенный «день икс» совершить государственный переворот. Президент обвинил в причастности к созданию террористической сети Украину, США, Германию, Польшу и Литву.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отверг обвинения белорусского лидера и заявил, что позиционирование Украины как внешней угрозы «укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения».