В Белоруссии прекратили вещание два украинских телеканала

Министерство информации Белоруссии прекратило вещание двух украинских телеканалов UA и Kvartal TV. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Разрешение на их распространение на территории Белоруссии было аннулировано 5 июля.

«Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание», — пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии прекратят вещание несколько российских телеканалов. Также Euronews был исключен из списка иностранных СМИ, получивших разрешение на распространение в республике.