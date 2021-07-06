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Неизвестный с ножом напал на прохожих в немецком аэропорту

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Martin Meissner / AP

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в аэропорту немецкого города Дюссельдорф. Об этом заявила пресс-секретарь федеральной полиции Германии, ее слова передает Reuters.

Пока сообщается об одном пострадавшем, злоумышленник нанес ему ножевые ранения на автостоянке около здания аэропорта. На данный момент раненого мужчину госпитализировали.

Представитель полиции Дюссельдорфа отметил, что в инциденте замешан бездомный. Преступнику удалось скрыться с места преступления, сотрудники правоохранительных органов продолжают его поиски.

25 июня сообщалось, что в другом немецком городе несколько человек пострадали от ножевых ранений в результате похожего нападения. Инцидент произошел в городе Вюцбург. Подозреваемый в преступлении арестован, он действовал в одиночку. По данным полиции, трое человек погибли, еще шестеро были ранены.

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