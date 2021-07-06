Раскрыт двойной смысл требования Эстонии вернуть «оккупированные» территории

Требование кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса, чтобы Россия вернула «оккупированные» территории в Псковской и Ленинградской областях, имеет двойной смысл. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.
Грациани подчеркнул, что разногласия из-за границы — это повторяющийся сюжет в отношениях России и Эстонии, который неизбежно возвращается в повестку на каждых выборах в балтийском государстве. «Этот диспут приобрел и геостратегическое значение, немаловажное в связи с тем, что Эстония является страной-членом НАТО», — отметил политолог. Таким образом Пыллуаас пытается выставить себя «защитником территориального суверенитета Эстонии».
Грациани раскрыл и второй смысл заявления Пыллуааса — по его мнению, так политик пытается послать Москве сигнал о закрытии проблемного переговорного процесса между двумя странами.
Вместе с тем аналитик подчеркнул, что ратификация соглашения сыграет важную роль для безопасности и стабильности региона. По его словам, Москве и Таллину необходимо выстроить новые двусторонние отношения, которые отвечали бы экономическим и политическим интересам обеих стран. «Однако я опасаюсь, что этого будет очень трудно достичь из-за членства Эстонии в "западном блоке" в лице НАТО, что ограничивает возможности Таллинна для маневра», — отметил Грациани.
На съезде Консервативной народной партии Эстонии 4 июля бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас был утвержден в качестве кандидата в президенты. Во время выступления политик заявил, что необходимости заключать пограничное соглашение с Россией нет. Он подчеркнул, что считает действующим Тартуский мирный договор от 1920 года, по которому к Эстонии относятся земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей.
Переговоры о границе между Россией и Эстонией продолжаются много лет. В 2005 году стороны подписали первый пограничный договор, но во время ратификации эстонская сторона включила в него упоминание Тартуского мирного договора, после чего Москва отозвала подпись. В 2014 году страны подписали новое соглашение, которое не ратифицировано до сих пор.