Эксперты раскрыли секрет похоронного макияжа на лицах умерших

Танатокосметологи, которые делают макияж умершим перед погребением, раскрыли подробности своей работы. Журналистка издания Allure пообщалась с представителями профессии и выяснила, какими косметическими продуктами они пользуются для создания посмертного мейкапа.

Известно, что работники индустрии называют свою деятельность «восстановительным искусством», задача которого заключается в воссоздании прижизненной внешности человека. Сотрудница морга и учитель по восстановительному искусству Хизер Тейлор (Heather Taylor) рассказала, что существует специальная косметика для такого макияжа, однако многие визажисты предпочитают делать его с помощью обычных средств, продающихся по более низким ценам.

Так, работница похоронного бюро Эйлин Холлис (Eileen Hollis) отметила, что часто использует в работе продукцию косметического бренда Glossier. В то же время специалистка нередко берет за основу фотографию человека и делает мейкап косметикой, ранее принадлежавшей усопшему.

Согласно материалу, для нанесения тональной основы визажистки рекомендуют использовать спонж Beautyblender. При этом они применяют тональные основы для сухой кожи, например, продукцию Fenty Beauty или IT Cosmetics.

Кроме того, для создания естественного румянца эксперты советуют средство New York Cheek бренда Maybelline, а для возвращения на лицо блеска— хайлайтер Laura Geller.

В список востребованных продуктов также попали карандаш Mirabella Beauty и атласная помада L'Oréal Paris, поскольку жидкие помады сушат губы умершего. Для закрепления макияжа визажисты применяют фиксирующий спрей Nyx Professional Makeup Dewy Finish.

В октябре 2020 года дизайнеры японского модного бренда doublet выпустили на подиум моделей в виде трупов. Визажисты покрыли их кожу бледно-серой краской, нанесли макияж в виде открытых ран и язв, порезанных вен, зашитых шрамов, впадин и синяков под глазами.

