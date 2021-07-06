Заслуженный пилот России назвал возможные причины пропажи Ан-26 на Камчатке

Заслуженный пилот России Юрий Сытник называл вероятные причины пропажи самолета Ан-26 с приборов и отсутствия связи с членами экипажа. Своим мнением эксперт поделился в интервью «Ленте.ру».

«Нарушили правила полетов. Снижались вне видимости земли, нарушили безопасную высоту, воткнулись в гору, карьер или куда-то еще. Это предварительно, ведь никто пока их не нашел. А может быть, топливо закончилось, и они где-то сели в поле», — сообщил пилот.

Еще одной вероятной причиной пропажи Ан-26 Сытник назвал отказ двигателя. «Двигатели могли быть старенькими и изношенными. Где-то что-то недосмотрели, случился отказ двигателя, на одном лететь не получилось, и пилоту пришлось снижаться», — прокомментировал заслуженный пилот.

Он отметил, что «на самом деле могло произойти все что угодно». Заслуженный пилот порекомендовал дождаться, когда самолет найдут. Тогда, по его словам, можно будет более точно анализировать ситуацию.

Ранее стало известно, что в момент посадки самолета Ан-26 возле аэропорта назначения метеоусловия были сложными.

Во вторник, 6 июля, самолет Ан-26 на Камчатке перестал выходить на связь. Из административного центра и поселка Оссора вылетела поисково-спасательная группа. На борту воздушного судна, который выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находятся 26 человек, в том числе 6 членов экипажа.