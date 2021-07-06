Парень оценил возлюбленную по шкале привлекательности и получил пощечину

Блогер с ником @rafreacts3 опубликовал в TikTok ролик, в котором подошел к парню на улице Лондона и попросил его оценить нескольких девушек по шкале привлекательности. Незнакомец дал низкую оценку своей возлюбленной, за что получил от нее пощечину. На видео обратило издание Daily Mail.

Автор ролика сперва попросил парня оценить фотографию модели из Instagram. Тот сразу сказал, что она заслуживает 10 баллов из 10, и заявил, что такая женщина достойна быть его супругой.

В это время его партнерша находилась позади него, ее лицо становилось все более возмущенным. Затем юноша рассказал, что находится в отношениях, а на просьбу оценить свою возлюбленную ответил: «Четыре из десяти». Он также заявил, что не считает отношения с ней долгосрочными. «Да, это просто короткие отношения, и всего-то», — добавил парень, после чего блогер нарек респондента грубияном.

Затем @rafreacts3 сообщил британцу, что партнерша, которую он только что оценил, стоит позади него. Юноша обернулся и увидел разгневанную девушку. Она быстро подошла и ударила его по лицу.

Пользователи в комментариях по-разному отреагировали на ролик. Многие посчитали, что парень поступил неправильно, оценив свою партнершу таким образом. Некоторые поддержали девушку и посоветовали ее поскорее встретить человека, который будет лучше к ней относиться. Были и те, кто предположил, что видео является постановочным.