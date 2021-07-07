Блогерша пришла на чужую свадьбу в подвенечном наряде и была обругана в сети

Девушка пришла на чужую свадьбу в подвенечном наряде и подверглась критике в сети. На соответствующую запись в форуме Reddit's Wedding Shaming обратили внимание журналисты The Sun.

Так, анонимная пользовательница разместила на стене сообщества скриншот фотографии блогерши, имя которой не раскрывается. Девушка позирует в длинном нежно-розовом платье бренда Vera Wang, который специализируется на свадебных нарядах. Героиня снимка запечатлена вместе со своим возлюбленным, который, в свою очередь, надел на мероприятие черный брючный костюм и белую рубашку. Пару засняли во время поцелуя.

«Влиятельная личность из Instagram, за которой я слежу, опубликовала фотографию с чужой свадьбы, на которой она была гостьей. Это светлое розовое платье — на грани», — подписала юзерша пост.

Участников сообщества возмутил внешний вид гостьи свадебной церемонии и они обругали ее за попытку привлечь к себе внимание. «Сначала я подумала, что это жених и невеста», «Я думаю, женщин, которые появляются в таком виде, следует вежливо попросить уйти», «Люди, близкие к жениху и невесте, должны иметь совесть и одеваться иначе, чтобы избежать критики в свой адрес», «Это определенно свадебное платье. И поза на снимке довольно вульгарная, когда ты на чужой свадьбе », «Это похоже на кадр из моей свадебной фотосессии», — негодовали они.

В июне гостья выбрала наряд на свадьбу вопреки правилам и разозлила пользователей сети. Анонимная невеста поделилась фотографией однокурсницы, которая запечатлена на чужом мероприятии с распущенными волосами в длинном платье на бретелях белого цвета. Согласно одному из пунктов дресс-кода свадьбы, никто из гостей не должен появляться на торжестве в белой одежде.