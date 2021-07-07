Названы возможные мотивы убийства президента Гаити

Доктор политических наук, руководитель центра политических исследований Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Збигнев Ивановский назвал возможные мотивы убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в его частной резиденции. В интервью «Ленте.ру» эксперт заявил, что исключать разбой полностью нельзя ввиду высокого уровня криминала в стране, но, вероятнее всего, к инциденту имеют отношения оппозиционные противники погибшего главы государства.

«Тут очень сложная ситуация. Гаити — очень бедная страна. Там было землетрясение в 2010 году, она до сих пор в руинах. Это очень коррумпированная страна, и к тому же у них еще политический кризис. Между прошлым президентом и нынешним случилось так, что аннулировали выборы, и непонятно, когда у него заканчивался мандат. По данным оппозиции, он должен был освободить пост 7 февраля нынешнего года, а он считал, что он уйдет 7 февраля будущего года», — объяснил Ивановский.

Эксперт рассказал, что по конституции Гаити президент не имеет права избираться на второй срок. Ивановский отметил, что Моиз собирался это изменить. Когда об этом стало известно, по стране прокатились массовые протесты, сообщил специалист. Оппозиция требовала отставки Моиза и назначения временного президента. Однако глава Гаити пошел на уступку и назначил внеочередные выборы на сентябрь.

«Он не устраивал своих граждан. Были протесты, были недовольства. Он был замешан в коррупционном скандале. Гаити после землетрясения выделили помощь, и она куда-то внезапно пропала. Так как страна очень бедная, криминальная и неконтролируемая, нельзя полностью исключать, что это был разбой, но, вероятнее всего, это были его политические оппоненты», — поделился Ивановский.

Эксперт подчеркнул, что по его мнению убийство не имело смысла, потому что выборы были уже назначены. Однако, уточнил специалист, в стране уже давно «никто не может досидеть» свои сроки до конца. «За последние 35 лет после диктатуры [бывшего президента Гаити Франсуа] Дювалье сменилось 20 правительств. Очень нестабильная страна», — заключил он.

53-летний Жовенель Моиз стал президентом Гаити в 2017 году. Он одержал победу на выборах еще в 2015-м, но различные политические силы оспаривали их итоги. В 2016-м в стране провели повторное голосование, по итогу которого Моиз одержал победу.

Известно, что в республике уже происходили покушения на жизнь президента. Так, 7 февраля сообщалось, что в стране предотвратили государственный переворот. По словам самого Моиза, целью заговорщиков было именно его убийство. Полиция задержала 20 человек, у них изъяли огнестрельное оружие. За день до этого на Гаити произошли столкновения между силами правопорядка и членами группировки «Фантом 509». Эта экстремистская организация состоит из бывших полицейских и военных. Боевики приехали на мотоциклах в столицу страны Порт-о-Пренс и открыли огонь в толпе, вызвав панику.