Сотрудница бренда Zarina рассказала об увольнении за посты про секс в соцсетях

Регионального руководителя модного бренда Zarina уволили за посты сексуального характера, которые она публиковала в своих соцсетях. Ее комментарий о случившемся приводит Mash в своем Telegram-канале.

На канале появилось видео 41-летней Анны Кураленко, которая рассказала о произошедшей ситуации. По словам женщины, она проходила испытательный срок на руководящей позиции, когда сотрудник отдела кадров начал обсуждать с ней ее личную страницу в Instagram.

Например, на одном из снимков Кураленко позирует в бикини спиной к камере во время плавания в море. На другом фото она запечатлена в кружевном комплекте нижнего белья. В подписях к кадрам героиня материала делится размышлениями на темы, связанные с работой и личной жизнью.

«В моем случае это нарушение личной свободы компании. (...) Мне пояснили, что бренд — социально нейтральный, и сотрудники должны быть такими же, с чем я полностью согласна. (...) Мне говорили: "Нам не нравится, что ты говоришь на тему секса", "Нам не нравится, что ты говоришь про свои результаты и что ты в своих сторис каким-то образом упоминаешь бренд"», — поделилась женщина.

В июне марке Zara объявили бойкот в сети после оскорбления ее сотрудницей целого народа. В интернете распространилась переписка главного дизайнера женского отдела Zara Ванессы Перилман c палестинским манекенщиком Кахером Хархашем, выступившим в защиту жителей крупного города Газа, который находится в составе Палестинской национальной администрации. Высказывания женщины подверглись массовой критике в сети.