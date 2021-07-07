Связанная с Макгрегором компания вложила миллионы в особые татуировки

Компания Ephemeral Tattoo, изготавливающая чернила для исчезающих татуировок, привлекла 20 миллионов долларов от инвесторов. Об этом пишет Bloomberg.
Ephemeral Tattoo производит татуировки черного цвета, исчезающие через 9-15 месяцев. После нанесения такая татуировка заживает чуть дольше обычной, через 4-6 недель. На разработку технологии и испытания ушло шесть лет, первая студия компании открылась четыре месяца назад в самом населенном районе американского штата Нью-Йорк Бруклине. В зависимости от размера татуировки ее стоимость составит 175-450 долларов.
«Наше исследование показало, что 60 миллионов американцев хотят нанести татуировку, но не делают этого по культурным или религиозным причинам, боясь осуждения семьи или просто из-за нерешительности», — заявил Bloomberg гендиректор компании Джефф Лю. С момента открытия студии количество желающих сделать исчезающую татуировку увеличивалось в два раза ежемесячно, и теперь лист ожидания расписан на семь-восемь месяцев вперед.
Ephemeral Tattoo стала особенно популярной среди несовершеннолетних пользователей соцсети TikTok и среди их родителей, многие из которых разрешили своим детям сделать временную тату. В аккаунте компании есть видео, показывающее, как меняется цвет рисунка на теле через несколько месяцев.
Главным инвестором тату-фирмы стала Anthos Group, получившая широкую известность после финансирования раскрученной бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором системы спортивного восстановления TIDL. Полученные средства Ephemeral Tattoo потратит на выпуск цветных чернил и открытие второй студии в Лос-Анджелесе.