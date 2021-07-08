Украина впервые купит ледокол для своих полярников

Правительство Украины приняло решение впервые выделить средства на покупку ледокола для доставки своих ученых-полярников на антарктическую станцию «Академик Вернадский». Сообщение об этом появилось на сайте Министерства образования и науки страны.

Отмечается, что до настоящего времени специалисты были вынуждены фрахтовать для работы иностранные суда и добираться до южного полюса лишь в летний период. Во время пандемии коронавируса экспедиции и вовсе могли отменить. «Пересменка была под угрозой срыва, а дорога длилась более месяца», — говорится в сообщении.

Решение о покупке судна было принято на заседании кабмина 7 июля. Теперь его должен утвердить комитет Верховной Рады по вопросам бюджета. Объем выделенных средств и продавец ледокола пока не раскрывается.

Единственной ледокол, имеющийся к настоящему времени в распоряжении Украины — спущенное на воду в 1953 году дизель-электрическое судно «Капитан Белоусов». До 2017 года он занимался буксировкой транспортных судов на Азовском море в зимний период, а сейчас находится в доке в непригодном для работы состоянии. На его ремонт и содержание ежегодно тратятся миллионы гривен.

Ранее стало известно о намерении Киева продать «Украину» — недостроенный тяжелый ракетный крейсер, находящийся в собственности страны с 1993 года. Одна из причин отказа от крейсера заключается в практически полном оснащении его российским вооружением, которое на Украине не производится.