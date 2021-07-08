Жителей США оставили без удобных кредитов

Американский банк Wells Fargo оставил жителей США без удобного и востребованного вида потребительского кредитования — возобновляемой кредитной линии, пишет CNBC.

Соответствующие письма банк уже начал рассылать клиентам. В них говорится, что новые кредитные линии уже не открываются, а существующие будут закрыты в течение ближайших нескольких недель. Отмечается, что Wells Fargo собирается сосредоточиться на других розничных продуктах, в первую очередь кредитных картах и стандартных займах.

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Стандартные возобновляемые кредитные линии рассчитаны на лимит от трех до 100 тысяч долларов и обычно используются для рефинансирования других кредитов, а также для оплаты ремонта дома и не слишком дорогих покупок. К тому же, такой вид кредитования позволяет избежать переплаты в виде комиссий за овердрафт — превышение лимита по кредитным картам.

Решение Wells Fargo продиктовано в том числе последствиями скандала, в котором банк оказался в 2018 году. Тогда Федеральная резервная система (ФРС) выявила недостатки в отчетности кредитной организации и открытые фиктивные счета. В результате банку временно запретили приобретать некоторые виды активов и предлагать клиентам определенные продукты, что обернулось многомиллиардными убытками, особенно в условиях пандемии коронавируса.

В письмах клиентам говорится, что закрытие кредитной линии может негативно сказаться на кредитной истории. Опрошенные изданием заемщики выразили недовольство решением Wells Fargo и отметили, что лишаются «подушки безопасности» на случай финансовых трудностей.

