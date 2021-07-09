Белоруссия заявила о политизации темы пандемии в ВОЗ

Министерство иностранных дел Белоруссии заявило о политизации темы пандемии коронавируса в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Минск также высказался о теории лабораторного происхождения COVID-19.

Как сказано в заявлении МИД, Белоруссия внимательно следит за дискуссией о происхождения вируса, ответ на данный вопрос должны дать ученые, а не политики. В начале года международные эксперты посетили Китай и подготовили доклад, в котором назвали «крайне маловероятной» гипотезу о лабораторном происхождении вируса и призвали продолжить исследования.

Материалы по теме «Мы тут как подопытные» Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы. Какую угрозу они несут России? Вирусный психоз Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?

Однако представители отдельных государств «настойчиво тиражируют» заявления, в которых пытаются дезавуировать выводы миссии ВОЗ и навязать свою точку зрения мировому сообществу, отмечает Минск.

«Беларусь серьезно озабочена политизацией темы пандемии в ВОЗ, оказанием давления на Организацию и на отдельные государства. Мы видим, что Китайская Народная Республика не на словах, а на деле открыто и прозрачно взаимодействует с ВОЗ с первых дней вспышки коронавируса, вносит весомый вклад в разработку вакцин и методов лечения», — добавил МИД.

В конце июня вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, назвала возможную причину появления коронавируса. Специалист считает происхождение коронавируса природным, но не стала исключать, что вирус распространился из лаборатории в Ухане.