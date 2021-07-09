В российских селах проведут быстрый мобильный интернет

Российских мобильных операторов обяжут провести во всех населенных пунктах с населением более 500 человек связь и быстрый мобильный интернет поколения 4G, пишут «Ведомости».

По данным издания, это является одним из условий продления разрешения на использование частот 700 мегагерц, 800 мегагерц и 2,5-2,7 гигагерца. Связью четвертого поколения должно быть покрыто 99 процентов населенных пунктов, в которых проживает 500-999 человек, а также 99 процентов автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

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Срок исполнения этого обязательства — 2028 год. Кроме того, для получения доступа к частотам операторы обязаны будут выполнять некоторые другие условия, в частности, с 2023 года строить LTE-сети только на российском оборудовании и с использованием отечественного программного обеспечения, внесенного в соответствующий реестр.

Разрешения на использование частот в августе будет выдавать и продлевать Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). Разрешение будет выдаваться на десятилетний срок. Действие нынешних разрешений, выданных в 2011 году, прекращается 8 сентября.

По подсчетам собеседников издания, подключение небольших населенных пунктов к мобильной связи и интернету 4G может обойтись операторам в 3-7 миллионов рублей, в зависимости от исходного наличия там оборудования. Таким образом, общие расходы компаний в масштабах страны могут составить 15-35 миллиардов рублей.

