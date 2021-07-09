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Власти уточнили запрет на секс после вакцинации словами «можно, но осторожно»

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Фото: Unsplash

После вакцинации от COVID-19 заниматься сексом «можно, но осторожно». Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем Instagram.

Он уточнил слова своего заместителя Дениса Грайфера, который заявил, что заниматься сексом в течение трех дней после вакцинации не рекомендуется, так как любые физические нагрузки в это время противопоказаны.

«Это [запрет на секс после вакцинации] прозвучало от молодого, сильного отца двух детей, который воспринимает все усиленно, что когда что-то много или избыток чего-то, то это всегда вредно в любое время. В этом случае надо иметь разум и не переусердствовать, как и во всем деле, тогда все можно», — пояснил его слова Костин.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также заявил, что длительные физические нагрузки вызывают дефицит глюкозы в организме — это может негативно повлиять на выработку антител после вакцинации от COVID-19. По его словам, не нужно устраивать заплывы и марафоны, которые граничат с глюкозным голоданием.

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