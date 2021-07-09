Бездомная решила публиковать откровенные фото в соцсети и разбогатела

Не имевшая собственного дома девушка начала вести аккаунт на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к откровенному контенту за определенную плату, и разбогатела. Об этом сообщает Daily Star.

Тони Камиль (Toni Camille) из Кардиффа, Уэльс, одновременно работала официанткой и уборщицей в нескольких заведениях, из-за чего у нее начались проблемы с психическим здоровьем. Кроме того, из-за низкого уровня дохода ей постоянно приходилось менять место жительства.

Однажды знакомый фотограф предложил Камиль развиваться в соцсетях, поскольку она обладает яркой выдающейся внешностью. Тогда героиня материала начала публиковать свои снимки и видео в Instagram и YouTube: получив популярность на этих платформах, она решила переключиться на OnlyFans.

Валлийка принялась фотографироваться в нижнем белье и образах различных мультипликационных персонажей. За доступ к своему контенту она установила ежемесячную плату в 12 долларов (около 900 рублей). В настоящий момент, по словам Камиль, ей удается зарабатывать пятизначные суммы и снимать роскошные апартаменты.

Ранее в июле стало известно о сотруднице парка развлечений «Диснейленд», которая оставила работу ради продажи откровенного контента на OnlyFans. Девушка зарабатывает на продаже снимков в откровенных образах 30 тысяч долларов (2,1 миллиона рублей) в месяц. При этом стоимость одной эксклюзивной фотографии может достигать 150 долларов (10,9 тысячи рублей).