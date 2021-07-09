Американского рэпера и звезду НБА задержали в Париже с наркотиками

Известный американский рэпер Lil Baby (настоящее имя — Доминик Джонс) и звезда НБА Джеймс Харден были задержаны в Париже с наркотиками. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, в автомобиле хип-хоп-артиста было обнаружено 20 граммов марихуаны. Музыкант был доставлен в местный полицейский участок. Баскетболиста, который просто оказался поблизости и попытался вмешаться, ненадолго задержали, однако потом отпустили.

Bravo à la police française 🤦🏾‍♂️ des incompétents… même pas capable de reconnaître James HARDEN pic.twitter.com/YLAeBFdaXk — cateregardeap (@TiSoldier971) July 8, 2021

Пользователь под ником cateregardeap опубликовал в Twitter ролик, на котором представители правоохранительных органов обыскивают Хардена. На других кадрах также видно, как Lil Baby сидит в полицейском фургоне в наручниках. Отмечается, что оба приехали в столицу Франции на парижскую Неделю моды. Источник издания уточняет, что расследование инцидента продолжается.

В конце 2020 года рэпер Lil Baby был признан главным музыкантом года по версии ежегодной музыкальной премии Apple Music Awards. Композиции исполнителя получили наибольшую популярность в сервисе Apple Music.