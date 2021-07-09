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Российские леса назвали спасением от климатических изменений

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Опубликовано исследование международной группы специалистов, в котором российские леса назвали спасением от климатических изменений. Об этом сообщает норвежский портал Forskning.

Специалисты пришли к выводу, что леса России «растут и процветают». Согласно их данным, c 1988 года их общая биомасса увеличилась на 40 процентов. Кроме того, они стали поглощать на 47 процентов больше углерода. Таким образом, российские леса не только разрастаются больше, чем ожидалось, но и положительно влияют на климат. Исследователи напомнили, что именно в России сосредоточена пятая часть лесов нашей планеты.

По словам специалистов, при получении новых данных они опирались на информацию из Национального лесного реестра России, а также из Глобальной системы наблюдения за лесами. Они пояснили, что сложность в оценке состояния лесов была связана с разрозненными цифрами и разными методами измерения.

При этом исследователи опасаются, что в будущем экстремальные погодные условия могут негативно отразиться на состоянии лесов. Речь идет о таких явлениях, как шторм, засуха и высокая температура воздуха.

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