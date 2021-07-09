Стилист перечислила отталкивающую мужчин одежду

Специалист из Лондона перечислила предметы гардероба, которые не следует надевать на свидание. Ее слова приводит издание Daily Mail.

В первую очередь стилист Анна Бей (Anna Bey) порекомендовала женщинам отказаться от коротких облегающих платьев и вещей с чересчур глубоким декольте, поскольку откровенный внешний вид создаст неправильное впечатление. «Мужчина будет думать только о сексе на протяжении всей встречи», — пояснила она.

Помимо этого, эксперт назвала неподходящими для свидания слишком креативные образы, так как мужчины предпочитают более женственные и простые наряды. Такое же мнение Бей высказала по поводу яркого макияжа и экстравагантных аксессуаров. «Вы не должны выглядеть так, будто всеми силами пытаетесь впечатлить своего спутника», — добавила британка.

В список отталкивающих мужчин вещей, по версии Бей, также попали туфли на высокой платформе и каблуке, любая неженственная одежда, футболки или пиджаки с подплечниками, создающие эффект широких плеч. Кроме того, по словам стилиста, мужчины не любят искусственный загар.

«Постарайтесь не надевать чересчур распространенные бренды, такие как Guess или Michael Kors, чтобы в будущем мужчина в качестве подарка выбрал не популярные марки, а люксовые, например, Chanel или Hermes», — заключила специалистка.

Ранее, в июне, Анна Бей назвала «удешевляющую» внешний вид одежду. Эксперт посоветовала отказаться от джинсовых шортов, плавок на высокой талии, а также комбинезонов. Жительница Лондона отмечает, что эти предметы гардероба часто выглядят нелепо и неуместно.