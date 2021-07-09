Врач рассказал россиянам о последствиях совмещения таблеток и алкоголя

Врач, эксперт по безопасности пациентов Юрий Киселев рассказал россиянам о том, какие последствия будут, если совмещать прием таблеток и алкоголя. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Врач подчеркнул, что речь будет идти об относительно безопасных долях алкоголя: для мужчин 1-2 единиц алкоголя в день, а для женщин — не более одной единицы в день. Единицей алкоголя считается 10-14 граммов спирта.

По его словам, при лечении антимикробными препаратами метронидазолом и тинидазолом принимать алкоголь нельзя ни в коем случае, так как последствия могут быть вплоть до летальных.

Также опасные осложнения могут наступить при совмещении спиртного и антибиотиков линезолид и доксициклин.

«При неудачном совпадении ряда факторов последствия совмещения таких лекарств с алкоголем могут быть фатальными — например, может произойти остановка дыхания», — рассказал Киселев об одновременном приеме алкоголя и препаратов, которые действуют на центральную нервную систему. К ним относятся снотворные, успокоительные, противосудорожные препараты, антидепрессанты и кашлеподавляющие средства.

Также врач предостерег от выпивки при приеме лекарств, которые вызывают поражение печени. Среди них присутствуют противотуберкулезные, противогрибковые средства, а также препараты для химиотерапии.

Ранее российский врач объяснил опасность спиртного при вакцинации от COVID-19. Он отметил, что специалисты советуют воздержаться от приема алкоголя в течение трех недель после получения второго компонента прививки.