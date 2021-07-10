Авиаперевозчик объяснил отказ пилота брать на борт летевшую на операцию девочку

Авиаперевозчик объяснил, почему пилот регионального рейса отказался брать на борт 8-летнюю девочку, летевшую на срочную операцию. Пресс-служба «Полярных авиалиний» рассказали РИА Новости, что командир воздушного судна следовал установленным правилам перевозки, согласно которым, несовершеннолетний пациент не может лететь без сопровождения медработника и при отсутствии авиабилета на рейс.

«Рейс относится к дотационным, то есть выполняется по заявке администрации наслега или района. При этом в заявке указывается примерное количество пассажиров», — отметили в пресс-службе и пояснили, что речь идет о правилах авиационной безопасности. Если превышена предельная загрузка воздушного судна, то экипаж вправе отказать в дополнительном грузе, посадочных местах.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в селе Томтор Якутии пилот не захотел брать на борт девочку, которая получила открытый перелом руки на детской площадке и нуждалась в срочной операции.

Рейсы в Якутск осуществляются раз в неделю, в день инцидента туда как раз отправлялся самолет, на который уже не было билетов. Командир воздушного судна отказался брать девочку, в результате ей пришлось сутки добираться до пункта назначения на автомобиле.

Сообщается, что якутская транспортная прокуратура начала поверку инцидента.