В Крыму задумались об ослаблении коронавирусных ограничений

Власти Крыма задумались о возможном ослаблении коронавирусных ограничений. Об этом заявил глава крымской администрации Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

Чиновник анонсировал встречи глав муниципальных образований с местными предпринимателями с целью прийти к соглашению по поводу мер безопасности.

«В случае, если будут достигнуты позитивные результаты, если трудовые коллективы будут нашими союзниками, проявят понимание и желание выполнять предписания Роспотребнадзора, мы готовы идти навстречу бизнесу. Но не в ущерб безопасности и здоровью граждан»

Не далее как 7 июля глава местного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила о возможном ужесточении правил в ряде городов Крыма — в связи с ростом заболеваемости и многочисленными нарушениями действующих ограничений.