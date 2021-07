Учителя рассказали о полезной для изучения природы компьютерной игре

Британский учитель совместно с коллегами рассказал о полезной для изучения природы компьютерной игре. Он опубликовал пост под ником SaiRookwood на Reddit и прикрепил к нему ссылку на исследование преподавателей из университета Эксетера и колледжа Труро.

Авторы научной работы с помощью опроса выяснили, что игроки в Red Dead Redemption 2 смогли проще определить по фотографии виды животных. Отмечается, что те, кто играл в компьютерную игру, называли в среднем 10 из 15 предложенных животных.

Британские учителя, в свою очередь, отмечают, что данное исследование продемонстрировало возможность использования высокобюджетных компьютерных игр в образовательных целях. При этом они посоветовали людям младше 18 лет не играть в подобные игры.

