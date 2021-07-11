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Набравший 399 баллов по ЕГЭ школьник назвал свою ошибку

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Выпускник Бауманской инженерной школы №1580 сдал экзамены по русскому языку, профильной математике, физике, информатике и набрал в сумме 399 баллов. В интервью «Комсомольской правде» 17-летний Даниил назвал ошибку, которая помешала ему достичь максимального результата.

Единственный предмет, по которому у него 99 баллов — это физика. «Мы по физике делаем рисунки к задачам — это один из обязательных пунктов. И в начале все решил правильно, направил силу, а потом что-то переклинило, и направил не туда», — объяснил школьник.

По словам Даниила, подготовка к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по информатике заняла у него около года, а к математике — всего месяц. Больше всего он переживал за экзамен по русскому языку, так как «в естественных науках все подчиняется общим правилам, а в случае с русским языком так не получится».

Выпускник рассказал, что добиться хорошего результата ему помогли грамотно выстроенный режим дня и пробные экзамены, которые позволили выявить пробелы в знаниях.

«Могу посоветовать будущим выпускникам высыпаться, нужно отдыхать — заниматься спортом, слушать любимую музыку, иначе будет умственное выгорание. Обязательно нужно заранее ознакомиться с регламентами экзаменов: как заполнять бланки, оформлять задания. Это поможет сэкономить время на экзаменах», — сказал Даниил и уточнил, что с институтом уже определился — подал документы в Физтех-школу прикладной математики и информатики в стенах МФТИ.

Ранее единственная набравшая 400 баллов на ЕГЭ школьница назвала самый сложный экзамен. По словам девушки, труднее всего ей было готовиться к обществознанию.

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