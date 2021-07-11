Ученые назвали радикальный способ продлить жизнь мужчинам

Ученые из Новой Зеландии выяснили, что удаление репродуктивных органов у баранов способствует продлению жизни. Специалисты не исключают, что кастрация может быть радикальным, но эффективным способом продлить жизнь мужчинам. Соответствующее исследование опубликовано в журнале eLife.

Отмечается, что у млекопитающих самки обычно имеют более высокую продолжительность жизни, чем самцы. В то же время и фермеры, и ученые знают, что удаление семенников у баранов может продлить их жизнь на 60 процентов. Однако механизмы, лежащие в основе долголетия, были неясны.

Чтобы разобраться, что происходит на уровне ДНК, новозеландские ученые объединились с американским генетиком Стивом Хорватом, который изобрел эпигенетические часы — способ измерения биологического возраста с помощью анализа ДНК. По ним исследователи измеряли биологическое старение на основе химических меток. Выяснилось, что у кастрированных баранов замедляется скорость старения по сравнению с некастрированными самцами.

Согласно другим исследованиям, кастрация продлевает продолжительность жизни лабораторных грызунов, домашних кошек и собак. Кроме того, в XIV-XX веках евнухи при дворе корейских королей жили больше, чем их современники мужчины. Подобные результаты показало и исследование, проведенное среди пациентов психиатрической больницы в США.

В прошлом году в Германии умерла самая толстая кастрированная рысь. Самец по кличке Руфус стал знаменитым в соцсетях в 2018 году из-за своего лишнего веса. Масса рыси достигла 43 килограммов, при этом в среднем его сородичи весят от 16 до 30 килограммов.