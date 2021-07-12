Россиянка отдохнула в «райском уголке» Краснодарского края и осталась разочарована

Россиянка отдохнула в «райском уголке» Краснодарского края под Геленджиком и осталась разочарована поездкой. Отзывом о своем путешествии она поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка уточнила, что всегда считала поселок Голубая бухта, который находится в 10 километрах от Геленджика, «райским уголком». По ее воспоминаниям, место привлекало покоем и тишиной, а также славилось голубой водой и дельфинами, «которые подплывали к пирсу».

Тем не менее, последняя поездка в это место разочаровала путешественницу. Женщина отметила, что ей пришлось дополнительно закупать воду в пятилитровых канистрах, так как водопроводная вода была плохого качества, к тому же, ее часто отключали.

«Вернувшись с пляжа, вода в кране была, но текла тонкой струйкой и была холодная — так и помылись. Утром — снова отключение воды», — вспоминает туристка.

Кроме того, россиянке не понравился переполненный людьми пляж — по ее словам, раньше на курорте было гораздо меньше туристов.

«Не чувствуется уединение и хоть какое-то личное пространство», — пожаловалась она.

Помимо прочего, женщина заметила, что «море не такое голубое как раньше» — цвет воды показался ей «мутным и серым».

Из плюсов автор назвала недорогую стоимость жилья — так, большой номер в 15 минутах ходьбы от пляжа обходился ей в 1,2 тысячи рублей в сутки.

Ранее в июле эта же путешественница бюджетно отдохнула в поселке Ольгинка в Краснодарском крае и также была разочарована чистотой и инфраструктурой пляжа. По словам автора, приехать на курорт ей посоветовали знакомые, которые были в этом месте несколько лет назад, однако место «полностью разочаровало» россиянку.

