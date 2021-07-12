Вернувшаяся в Россию из США телеведущая сравнила жизнь в Майами и Москве

Телеведущая Юлия Бордовских, вернувшаяся в Россию из США, в интервью журналистке Ксении Собчак сравнила жизнь в Майами и Москве. Выпуск опубликован на YouTube.

Отвечая на вопрос Собчак о том, с чем ей было тяжелее всего свыкнуться в другой стране, Бордовских отметила, что в Майами ей недоставало культурной жизни. «Мне, конечно, не хватало театров, мне не хватало интересных разговоров с моими друзьями. И поэтому в основном я там общалась с русскими», — призналась ведущая.

Бордовских также рассказала, что в США принято по-другому строить отношения между родителями детей, которые вместе учатся в школе, и между самими детьми. К примеру, по ее словам, чтобы один ребенок отправился в гости с ночевкой к другому, их родители должны за неделю договориться о визите и обсудить, что дети будут есть и когда они лягут спать.

При этом сами родители общаются друг с другом очень официально и поверхностно, уточнила Бордовских «Не то что бы я очень хотела общаться с родителями. Но мне хотелось дружить с родителями, чтобы дружили дети», — объяснила она.

Юлия Бордовских — российская телеведущая. С 1994 по 2001 работала на НТВ. В 2002 году она вернулась на телеканал и проработала там до 2010 года. В 2013 году Бордовских переехала в Майами, однако недавно вернулась в Москву.