Сибирские ученые создали нанодиски для выжигания раковых клеток

Группа ученых, в которую вошли специалисты Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН, создали диски для наноскальпеля, который способен выжигать раковые клетки. Об этом со ссылкой на журнал Nanomaterials, где опубликованы результаты их работы, сообщает «Российская газета».

«Мы разработали и протестировали опытные образцы нанодисков. Предварительные результаты показывают, что они эффективно работают и селективно разрушают раковые клетки. Опыты проводились на клеточных культурах и на мышах», — рассказала соавтор исследования, ведущий научный сотрудник КНЦ СО РАН, доктор биологических наук Анна Кичкайло.

По ее словам, использование подобного хирургического инструмента, работающего по принципу «найти и обезвредить», позволит существенно повысить эффективность удаления из организма всех раковых клеток и успешность лечения онкологических заболеваний в целом.

Как отмечается, в дальнейшем работы в данном направлении будут продолжены.