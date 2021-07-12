Россиянам рассказали об устойчивости новых штаммов коронавируса к жаре

Температура воздуха не влияет на распространение инфекции, однако новые штаммы коронавируса могут обладать устойчивостью к жаре. Об этом заявили доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко и доктор биологических наук Светлана Комбарова в интервью Ura.ru.

«Как может повлиять жара, если вы стоите рядом с больным человеком, он покашлял. Ни солнце, ни жара в этом случае не влияют, потому что здоровый человек вдыхает этот аэрозоль, который образовался после кашля, и он заболевает», — уточнил Бутенко.

По его словам, жара не всегда благотворно влияет на снижение заболеваемости в стране. Например, тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась в Бразилии и Индии, где температурные значения близки к 40 градусам.

Как предположила Комбарова, патогенные свойства штамма настолько сильные, что эффект температуры нивелируется.

Ранее биолог Николай Никитин оценил влияние жары на COVID-19. По его утверждению, за время пандемии стало понятно, что высокая температура не влияет на распространение коронавирусной инфекции. Специалист уточнил, что опосредованно жаркая погода может оказать влияние на это тогда, когда люди меньше контактируют друг с другом и разъезжаются на отдых.