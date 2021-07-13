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Однополым парам разрешили обращаться за помощью к суррогатным матерям в Израиле

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Фото: Getty
Верховный суд Израиля разрешил однополым парам обращаться за помощью к суррогатным матерям

Верховный суд Израиля разрешил однополым парам и одиноким мужчинам обращаться за помощью к суррогатным матерям. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Суд постановил снять действовавший ранее запрет, решение вступит в силу через полгода. Раньше по законодательству услугами суррогатного материнства могли воспользоваться только гетеросексуальные пары и одинокие женщины.

Еще в 2011 году Этай Пинкас, член городского совета Тель-Авива и ЛГБТ-активист, вместе со своим супругом подал иск против действовавшего в стране закона. Спустя девять лет, в 2020 году, суд постановил, что законодательство действительно ущемляло права однополых пар и мужчин, и дал парламенту год на то, чтобы принять новый законопроект. В противном случае суд должен был вмешаться и самостоятельно отменить действующий закон.

Однако политический кризис в стране так и не позволил парламентариям рассмотреть этот вопрос. В начале июля правительство обратилось к суду с просьбой самостоятельно предпринять необходимые действия для разрешения ситуации.

В течение последних двух лет в Израиле продолжался политический кризис, связанный с невозможностью сформировать правительство. В стране четыре раза проходили досрочные выборы, и каждый раз ни одному из политических лагерей не удавалось заполучить необходимое большинство голосов. В июне оппозиция Израиля впервые за 12 лет сформировала правительство без Биньямина Нетаньяху, возглавлявшего правительство страны с 2009 года. Новым премьер-министром Израиля был избран Нафтали Беннет.

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