Австриец попросил главу СКР помочь вернуть детей от суррогатной матери из России

Гражданин Австрии попросил главу Следственного комитета России (СКР) помочь ему вернуть детей от российской суррогатной матери, которых та отдала органам опеки после родов. Об этом рассказал ТАСС его адвокат Игорь Трунов.

Заявитель также обратился с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве и вымогательстве против сотрудников клиники и фирмы-агента, расположенных в Санкт-Петербурге.

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«Мой доверитель, гражданин Австрии, обратился к главе Следственного комитета с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и защитить его права и его несовершеннолетних детей, которых в прошлом году родила суррогатная мать из России и отдала органам опеки и попечительства по месту своего жительства в Сыктывкаре», — отметил Трунов.

Адвокат пояснил, что речь идет о «Санкт-Петербургском Агентстве репродуктивных технологий» («СПАРТа») и «Василеостровской Клинике Репродукции» NGC clinic. Австриец выплатил в рамках программы суррогатного материнства около 115 тысяч евро (более 10 миллионов рублей по текущему курсу).

Сотрудники клиники взяли на себя обязательства оформить документы и получить свидетельства о рождении детей с указанием гражданина Австрии в качестве отца. Женщина родила близняшек, однако, спустя год после этого доверитель Трунова так и не смог получить необходимые бумаги для выезда детей по его месту жительства и подвергался шантажу и вымогательству.

Как сообщает ТАСС, врачи московского филиала аффилированной с указанными в обращении к Бастрыкину клиники являются участниками резонансного уголовного дела о торговле детьми.

Оно было возбуждено в январе 2020 года, когда в одной из квартир в подмосковном Одинцово обнаружили четырех младенцев. Один из новорожденных был мертв. Было установлено, что ребенка досрочно выписали из роддома, что и привело к его гибели. 23 июня еще пятерых младенцев полицейские обнаружили в Москве, приехав по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей. Следственный комитет объединил эти уголовные дела.

