Девушка научилась делать украшения и разбогатела за три года

Жительница Австралии научилась делать украшения, открыла свой бренд и разбогатела за три года. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Согласно материалу, в 2018 году 25-летняя Чи (Chi) начала учиться изготавливать ювелирные изделия по обучающим роликам на YouTube. Девушка заказывала необходимые материалы оптом из Индии, тренировалась делать украшения в своей комнате и продавала их своим друзьям и знакомым.

Спустя три года героиня материала основала собственный бренд ювелирных изделий S-kin, арендовала офис на северо-востоке Мельбурна и наняла команду из пяти сотрудников, помогающих развивать марку. На данный момент Чи продает от двух до 2,5 тысячи украшений в месяц. Средний доход предпринимательницы на данный момент составляет около 103 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей) в месяц.

Девушка отметила, что особенностью ее ювелирных изделий является то, что они не темнеют от воздействия воды. «Каждое изделие бренда S-kin можно надевать в душе или в водоеме, не опасаясь, что они позеленеют или потеряют цвет», — заверила она.

В июне жительница Австралии бросила работу в коммуникационном агентстве, начала делать украшения и разбогатела за сутки. По словам 28-летней Саманты Роуз (Samantha Rose), она давно мечтала оставить офисную работу и открыть собственный бизнес. Девушка решила научиться делать украшения самостоятельно и вскоре открыла собственный бренд Rapunzille, в ассортимент которого входят изделия из низкокаратного золота и серебра 925 пробы с полудрагоценными камнями.