Нурмагомедов рассказал о предложенном главой UFC поединке с Сен-Пьером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о предложенном главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом поединке с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Слова Нурмагомедова приводит BJPenn.

«Дэйна [Уайт] прислал мне сообщение: "Привет, Жорж Сен-Пьер хочет с тобой подраться". Я ответил: "И что мне делать?" Я завязал с боями, понимаете? Думаю, и он тоже завязал. Пусть парень остается легендой. Ему 40 лет, и я не понимаю, зачем ему драться. У него наверняка есть деньги. А я и правда закончил с этим», — отметил Нурмагомедов.

Российский боец добавил, что ему только 32 года, а значит, люди еще долго будут обсуждать его возможное возвращение в октагон. «Об этом будут говорить еще 7-8 лет. Потому что в ММА спортсмены выступают на высоком уровне до 37, 38, 39 лет», — подытожил он.

Сен-Пьер — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Последний раз он выходил в октагон в 2017 году. Именно канадца называли основным кандидатом на бой с Нурмагомедовым, который завершил карьеру осенью 2020 года с рекордом 29-0.

В январе этого года Уайт заявил, что боя между Нурмагомедовым и Сен-Пьером не будет. Глава UFC объяснил это тем, что ни россиянин, ни канадец не заинтересованы в поединке.