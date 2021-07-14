Анну Хилькевич с синяком на лице раскритиковали за шутку о домашнем насилии

Российскую актрису Анну Хилькевич раскритиковали за шутку о домашнем насилии, которую она опубликовала в честь Дня семьи. Пользователей сети возмутил пост в Instagram-аккаунте звезды сериала «Универ».

Артистка выложила несколько фотографий своего мужа и детей, а также собственный снимок с опухшим лицом и гематомами. Она назвала кадр примером того, что будет, если не соблюдать традиции.

Подписчики не оценили юмор Хилькевич и напомнили ей о том, что в России домашнее насилие по-прежнему считается серьезной проблемой. Блогерша Марьяна Ро поинтересовалась, действительно ли актриса считает такие шутки смешными. Некоторые потребовали удалить пост и призвали остальных отписаться от аккаунта Хилькевич.

«Ну да, давайте медийные персоны и дальше будут высмеивать и обесценивать проблемы общества. Это же смешно! И люди, жизни которых отняли в результате домашнего насилия, оценили бы эти шуточки», — написала пользовательница с ником wow_woman24. Актриса никак не отреагировала на негативные комментарии.

В январе Хилькевич рассказала о случайном ударе в нос от мужа в новогоднюю ночь. Она прикрепила видеозапись момента получения травмы. На кадрах заметно, как ее муж танцует с ребенком, затем его нога ударяет по телефону, на который снимала Хилькевич, и он отлетает на пол. Участники вечеринки бросаются оказывать актрисе помощь.