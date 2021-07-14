Девушка отложила деньги на пластическую операцию и обидела возлюбленного

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как отказалась дать денег в долг возлюбленному, после чего он обиделся. Парня расстроило, что она планирует сделать пластическую операцию и потратить на нее в два раза больше, чем он попросил.

По словам автора поста, возлюбленный переехал в ее страну три года назад по студенческой визе. Он платит за обучение в полном объеме, а также вносит большие суммы за визовые сборы, при этом родители финансово не помогают ему. «Я всегда восхищалась его амбициозностью и уважала его за это», — добавила девушка.

Рассказчица сообщила, что они с бойфрендом начали встречаться около трех месяцев назад. Девушка заверила, что они любят друг друга и что она видит с ним свое будущее. Недавно парень заговорил с героиней истории о финансовых проблемах. Он знал, что она смогла отложить примерно 55 тысяч долларов (около 4 миллионов рублей) и попросил дать ему в долг 5 тысяч долларов (около 370 тысяч рублей).

Автор поста отказалась. Она объяснила, что очень щепетильно относится к своим накоплениям. Более того, по словам рассказчицы, ее отец планирует уйти на пенсию из-за проблем со здоровьем — поэтому деньги нужны на случай, если ему понадобится помощь.

Девушка объяснила возлюбленному, что ей было бы некомфортно давать ему в долг, учитывая, что они встречаются всего три месяца. Тогда парень разозлился, вспомнил, что в ближайшем будущем она планирует потратить 10 тысяч долларов (около 740 тысяч рублей) на операцию по увеличению груди, и назвал девушку эгоисткой.

Однако большинство комментаторов на Reddit поддержало автора поста и порекомендовало расстаться с бойфрендом. «Ему не нравится, что она тратит свои деньги на свое же тело, а они вместе всего три месяца… Беги от него!» — посоветовал один из пользователей. Некоторые также порекомендовали девушке, если она решит не бросать парня, дать ему понять, что они никогда не будут вести совместный бюджет.