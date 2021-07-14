МИД призвал Германию перечислить «пострадавшие» от российской вакцины страны

В мире нет стран, пострадавших от российской вакцины от коронавируса и связанных с ней политических требований Москвы. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Дипломат процитировала заявление главы МИД Германии Хайко Мааса, в котором министр указал на политическое давление России в отношении стран, использующих российскую вакцину. «Чтобы предотвратить это, мы в первую очередь должны не просто критиковать такие действия, а обеспечить для пострадавших стран альтернативные варианты», — отметил Маас.

В ответ Захарова призвала Берлин перечислить страны, которые, по мнению главы немецкого МИД, пострадали от российских препаратов против COVID-19. «Нам о таких странах ничего неизвестно. Есть страны: принявшие российскую вакцину в качестве помощи, закупающие российскую вакцину, производящие у себя российскую вакцину», — подчеркнула она. По словам дипломата, заявления немецкой стороны направлены на «неконкурентное вытеснение» отечественного препарата «Спутник V».

12 июля Захарова заявила, что Москва осуждает Францию за дискриминационные высказывания о российских вакцинах. По словам представителя МИД, французскому внешнеполитическому ведомству обидно за свою державу, так и не сумевшую разработать собственную вакцину. «Сочувствуем неудаче Франции», — заключила она.

Это стало ответом на заявление госсекретаря при французском МИД Клемана Бона, который призвал страны Евросоюза отказаться от использования препаратов против COVID-19 из России, Китая и ряда других стран. «Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам», — указал он.