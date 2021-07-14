Сотрудников российских военкоматов осудили за взятки от призывников

В Подмосковье сотрудников военкоматов приговорили в четырем и пяти годам колонии за взятки

Бывший председатель военно-врачебной комиссии (ВВК) военного комиссариата Подмосковья Александр Жовтан и начальник призыва комиссариата Красногорска Василий Ширяев осуждены за систематическое получение взяток от призывников за уклонение от армии. Об этом в среду, 14 июля, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, решение по делу Жовтана и Ширяева вынес Балашихинский городской суд. Жовтана признали виновным в 12 эпизодах по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и 13 эпизодах по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), он приговорен к пяти годам колонии строгого режима.

Ширяева признали виновным в двух эпизодах дачи Жовтану взятки группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 291 УК РФ) и создании организованной группы для получения взяток. Он приговорен к четырем годам лишения свободы.

Уголовное дело, фигурантами которого стали Жовтан и Ширяев, было возбуждено в декабре 2018 года после проверки работы военкоматов. У проверяющих вызвало подозрение число молодых людей, которые из-за различных заболеваний не пошли в армию. В ходе расследования, помимо Жовтана и Ширяева, были задержаны также старшая медсестра ВВК Московской области Надежда Чистякова, четыре терапевта военных комиссариатов и начальник отделения военного комиссариата Мытищ и Королева Алексей Акулинин.