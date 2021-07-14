Российские ученые научились по-новому управлять веществом

Российские ученые института физики имени Киренского (Красноярск) добились формирования трехмерных световых решеток из оптических вихрей. Такие решетки позволяют свету по-новому взаимодействовать с веществом и предоставляют новые возможности управлять микрочастицами. Об этом сообщается в пресс-релизе Красноярского научного центра.

Оптические вихри представляют собой лазерные пучки особо структурированного света с фазовыми сингулярностями — особыми точками, где фаза колебания световой волны не определена. Волновой фронт оптических вихрей можно рассматривать, как закручивающуюся винтом поверхность. Такие вихри можно использовать для захвата микрочастиц, например, молекул или живых клеток, то есть они могут служить оптическими пинцетами.

Световую решетку создают с помощью экрана с отверстиями, которые разделяют свет на множество пучков, которые интерферируют друг с другом. Если пучок является оптическим вихрем, то возникающая в результате решетка представляет собой набор переплетенных вихрей. В результате работы ученые получили решетки с размерностью 40 на 40 на 5 узлов, при этом в каждом узле присутствует оптический вихрь.